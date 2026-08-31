Haberler

Erzurum'da feci kaza: 3 kişi öldü

Erzurum'da feci kaza: 3 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oltu-Erzurum kara yolunda otomobil, yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bölge sakinleri, sık sık kaza yaşanan bu yolda kalıcı ve güvenli çözümler talep ediyor.

Erzurum'da otomobilin yol genişletme çalışması yapılan alana düşmesi sonucu araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Oltu-Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol genişletme çalışmasının sürdüğü alana düştü. Kazada araçtaki Canpolat K., Ahmet Emin Ö. ile Yiğit Can Ç. hayatını kaybetti.

Vatandaşlar yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmaların tamamlanmasını istiyor

Bölgede son yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının meydana gelmesi, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle yolun tehlikeli bölümünde kalıcı önlemler alınmasını istiyor.

Bölge sakinleri, yıllardır kazaların yaşandığı güzergahta kalıcı bir çözüm bulunamadığını belirterek, alınan önlemlerin yetersiz kaldığını savundu. Vatandaşlar, kaçış rampası gibi tedbirlerin yanı sıra yolun güvenli hale getirilmesi için daha kapsamlı çalışmalar yapılmasını talep ediyor.

Siyasetçilerin seçim dönemlerinde bölge için tünel yapılacağı yönünde sözler verdiğini ifade eden vatandaşlar, "Artık yeni kazaların yaşanmasını ve canların yanmasını istemiyoruz. Bu yola kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Milli yıldızmız ABD'ye 16 valizle döndü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bu valizlerin sahibini tanımayan yok! Türkiye'den böyle ayrıldı
Bakan Gürlek adli bilançoyu paylaştı: 97 orman yangınına 15 tutuklama

Bakan Gürlek'ten sert uyarı: Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse...
Piyano konseri İstiklal Marşı ile başladı, salondaki herkes ayağa kalktı

Bu konserdeki alkışlar köy okullarında yankılanıyor
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı