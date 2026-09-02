Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda mezuniyet coşkusu

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Gebe Okulu, Ağustos ayı 2. dönem mezunlarını verdi. 3 hafta süren yoğun eğitimi başarıyla tamamlayan anne ve baba adayları sertifikalarına kavuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi, anne ve baba adaylarını bilinçlendirerek sağlıklı bir doğum sürecine hazırlamak amacıyla sürdürdüğü eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Hastane bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, 2026 yılı Ağustos ayının ikinci mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

3 Haftalık Zorlu Maraton Başarıyla Tamamlandı

Gebe Okulu'nda uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen ve 3 hafta süren teorik ile pratik eğitim programına katılan anne ve baba adayları, süreci başarıyla tamamladı. Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası süreçlere dair hayati bilgilerin aktarıldığı eğitimi bitiren kursiyerler, düzenlenen törenle başarı belgelerini teslim aldı.

Doğum Salonu ve Yatan Hasta Odaları Gezdirildi

Eğitim programı kapsamında anne ve baba adaylarının doğum kaygılarını azaltmak ve hastane ortamına uyumlarını sağlamak amacıyla özel bir saha turu da düzenlendi. Katılımcılara, Erzurum Şehir Hastanesi'nin doğum salonu ve yatan hasta odaları gezdirilerek teknik altyapı ve sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

"Normal Doğumla Anneler Mutlu, Bebekler Sağlıklı"

Erzurum Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitime katılan tüm anne ve baba adaylarına teşekkür edilerek sağlıklı bir ömür temennisinde bulunuldu. Normal doğumun önemine dikkat çekilen açıklamada, "Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı" vurgusu yapılarak, bu tür eğitimlerin toplum sağlığı açısından kritik bir rol oynadığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı