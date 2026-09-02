Erzurum'un kırsal mahallesindeki selde 5 evi su bastı
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı kırsaldaki Küçükkonak Mahallesi'nde meydana gelen selde 5 evi su bastı.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı kırsaldaki Küçükkonak Mahallesi'nde meydana gelen selde 5 evi su bastı.
İlçede son günlerde aralıklarla etkili olan yağmur, dün gece saatlerinde etkisini artırdı.
Küçükkonak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.
Mahalle içinden geçen derenin taşması sonucu 5 evi su bastı.
Taşkın anları, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA