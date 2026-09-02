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Erzurum'un kırsal mahallesindeki selde 5 evi su bastı

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Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı kırsaldaki Küçükkonak Mahallesi'nde meydana gelen selde 5 evi su bastı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı kırsaldaki Küçükkonak Mahallesi'nde meydana gelen selde 5 evi su bastı.

İlçede son günlerde aralıklarla etkili olan yağmur, dün gece saatlerinde etkisini artırdı.

Küçükkonak Mahallesi'nde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Mahalle içinden geçen derenin taşması sonucu 5 evi su bastı.

Taşkın anları, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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