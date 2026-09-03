Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Namaz devam ederken caminin içerisinde dolaşan bir Kedi, safta bulunan cemaatin arasına girdi. Bir süre namaz kılanların çevresinde dolaşan Kedi, cemaatten bir kişinin ayağına yaklaştı.

KEDİYE TEKME ATTI

Bu sırada cemaatten bir kişi, ayağına dolanan kediye aniden tekme attı. Darbenin etkisiyle havalanan Kedi, doğrudan ön tarafta namaz kıldıran imamın bulunduğu noktaya doğru savruldu.

HAVALANAN KEDİ İMAMIN BAŞINA ÇARPTI

Savrulan kedi imamın başına çarptıktan sonra hızla camiden kaçtı. Namaz sırasında yaşanan olayın ardından imamın kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görüldü.

İmam, namazını sürdürürken başına neyin çarptığını o anda anlayamadı.

GERÇEĞİ KAMERA KAYITLARINDAN ÖĞRENDİ

Yatsı namazının tamamlanmasının ardından başına neyin çarptığını merak eden imam, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntüleri izleyen imam, cemaatten bir kişinin kediye tekme attığını ve havaya savrulan hayvanın başına çarptığını böylece gördü. Yaşanan anlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com