Haberler

Oltu'da Kaza: Tek Erkek Evladı Üç Düğün Fotoğrafçısı Toprağa Verildi

Oltu'da Kaza: Tek Erkek Evladı Üç Düğün Fotoğrafçısı Toprağa Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde nişan dönüşü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üç düğün fotoğrafçısı genç, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Ailelerin tek erkek evladı oldukları öğrenilen gençler için cenaze töreni düzenlendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün gece saat 00.37 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden düğün fotoğrafçısı üç genç, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Hayatını kaybeden üç gencin de ailelerinin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

Oltu'daki bir nişan töreninden Tortum'a döndükleri öğrenilen Can Polat Kazır (19), Ahmet Emin Özçelik (20) ve Yiğit Yalçın (17) için bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine gençlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gözyaşlarının hakim olduğu törende, üç gencin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Can Polat Kazır ve Yiğit Yalçın Asri Mezarlık'ta, Ahmet Emin Özçelik ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Üçü de ailelerinin tek erkek evladıydı

Kaza, Oltu- Erzurum kara yolunun Aksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Emin Özçelik'in kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışmalarının sürdüğü alana düştü.

Kazada Can Polat Kazır ile Ahmet Emin Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yiğit Yalçın ise kaldırıldığı Tortum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün fotoğrafçılığı yaptıkları belirtilen gençlerin acı haberi, aileleri ve sevenlerini yasa boğdu.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden üç gencin de ailelerinin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Fenerbahçe'ye uçarak gol atmıştı! İşte o yıldızın yeni takımı

Fenerbahçe'ye uçarak gol atmıştı! İşte o yıldızın yeni takımı
Gülistan Doku soruşturmasında çember daralıyor! 30. tutuklama kararı verildi

Doku soruşturmasında çember daralıyor! Cezaevine gönderildi
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Filipinler'de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp

Köprü çöktü, araç nehre uçtu! 1 ölü, 3 kayıp
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı

Dünya o hareketini konuşuyor! Ne yaptığını sadece Türkler anladı