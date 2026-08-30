Erzurum'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Binanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tahliye edilirken, yangının yan binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı