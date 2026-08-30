Haberler

Erzurum'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın

Erzurum'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve yan binalara sıçramasını önleme çalışmaları sürüyor.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Binanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tahliye edilirken, yangının yan binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti

Uğurlu geldi! Maça damga vuran kare
Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama

Kolundan çekip durdurdu! Aziz Yıldırım'a Samsun'da sürpriz karşılama
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende ön koltuk krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
Mehdi Zana son yolculuğuna uğurlandı, Leyla Zana çiçeklerle veda etti

Son veda: 51 yıllık eşini çiçeklerle uğurladı
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde beklenen ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü, 3 haftalık ralli sona erdi

Altın fiyatlarında sert hareket! Rüzgar tersine döndü