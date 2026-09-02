Yurtta Hava Durumu: Doğu Karadeniz'de Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeyi ile Van'ın doğusunda yerel sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık değişmeyecek, bazı illerde en yüksek sıcaklıklar 26-39 derece arasında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37