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Erzurum'da Hayvancılık Destekleme Başvuruları Başladı: Son Tarih 1 Aralık

Erzurum'da Hayvancılık Destekleme Başvuruları Başladı: Son Tarih 1 Aralık
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Erzurum'da 2026 yılı 1. dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları 1 Eylül itibarıyla başladı. Üreticiler, birlik üyesiyse kayıtlı oldukları birlik aracılığıyla, değilse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen başvurabilecek. Başvurular 1 Aralık 2026 mesai bitiminde sona erecek; yetkililer mağduriyet yaşanmaması için son güne bırakılmaması uyarısında bulundu.

Erzurum'da 2026 Yılı 1. Dönem Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Destekleme başvuruları resmen başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını zamanında yapmaları gerektiği bildirildi.

Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerin merakla beklediği 2026 Yılı 1. Dönem Büyükbaş (Buzağı/Malak) ve Küçükbaş (Kuzu/Oğlak) Hayvancılık Destekleme takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler için başvurular 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı.

Son başvuru tarihi 1 Aralık

Yetiştiricilerin desteklemelerden eksiksiz faydalanabilmesi için belirlenen süreç, 1 Aralık 2026 günü mesai bitimiyle son bulacak. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması ve hak kaybı oluşmaması adına müracaatların son güne bırakılmaması hususunda uyarılarda bulundu.

Başvurular nasıl yapılacak?

Destekleme modelinde yetiştiricilerin durumuna göre iki farklı başvuru yöntemi belirlendi. Bunlar "Birlik Üyeleri: Herhangi bir hayvancılık birliğine üye olan üreticiler, başvurularını kayıtlı oldukları birlik aracılığıyla gerçekleştirecek. Üye Olmayan Yetiştiriciler: Birliğe üyeliği bulunmayan şahsi üreticiler ise başvurularını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapacak.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Mağduriyet yaşamamak adına başvurularınızı zamanında gerçekleştiriniz" diyerek tüm hayvancılık işletmelerine duyuruda bulundu" olarak ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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