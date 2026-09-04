Panelvan şarampole devrildi: 2 yaralı
Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen kazada, Necip Yaylı yönetimindeki panelvan Akbaba mevkiinde şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ve yolcu Kerim Çakmak, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Erzurum- Artvin kara yolunda şarampole devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.
Necip Yaylı'nın (55) kullandığı panelvan, Akbaba mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yaylı ile Kerim Çakmak (57), itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA