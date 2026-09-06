Erzurum'da Rahvan At Yarışları Heyecanı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen "Geleneksel Rahvan At Yarışları"nda 20 ilden 120 sporcu mücadele etti.

Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'ndeki Rahvan At Yarış Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, çeşitli kategorilerde dereceye girebilmek için atlarını sürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin Orta Asya'dan Anadolu'ya at sırtında geldiğini söyledi.

Kültürü, geleneği ve görenekleri yaşatmaya özen gösterdiklerini belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bir millet gelenekleri, görenekleri, adetleri ve inançlarıyla yaşar. Bunun için geleneksel hale gelen bu yarışların yaşatılmasına özen gösteriyoruz. Hamdolsun bu yarışlara da vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Biz de bu geleneğimizi yaşatarak destek oluyoruz. Yarışlara katılan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Dereceye girmek önemli ama asıl önemli olan da dostluk, kardeşlik, ve birbirimize olan ilgi alakayı geliştirmek, ülkemizin bütünlüğüne önem göstermek."

Kaynak: AA