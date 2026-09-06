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Horasan'da İş Kazası: İşçi Toprağa Verildi

Horasan'da İş Kazası: İşçi Toprağa Verildi
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Erzurum'un Horasan ilçesinde dün inşaat halindeki bir binanın 5. katındaki iskelenin kayması sonucu düşerek hayatını kaybeden 31 yaşındaki işçi İbrahim Topal, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve köylüler katılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde inşaat halindeki binanın 5. katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Şehit Bahattin Uslu Caddesi'ndeki bir inşaatta iskelenin kayması sonucu 5. kattan düşen 31 yaşındaki İbrahim Topal için Güzelyayla Mahallesi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Topal için helallik alındı. Topal'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Topal'ın ailesi, yakınları ve köylüler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Şehit Bahattin Uslu Caddesi'ndeki bir inşaatta dün çalıştığı esnada iskelenin kayması sonucu 5. kattan düşen Topal, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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