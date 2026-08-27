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Erzurum'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Erzurum'da devrileceğini fark ettiği traktörden atlayan kişi, römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Erzurum'da devrileceğini fark ettiği traktörden atlayan kişi, römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Arpaçayır Mahallesi'nde devrileceğini fark ettiği traktörden atlayan Ahmet Börekçi, römorkun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Börekçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aliçeyrek Mahallesi yakınlarında ise Erkan Yıldız'ın kullandığı ve 2 römorkun bağlı olduğu traktör devrildi, sürücü yaralandı.

Kaynak: AA
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