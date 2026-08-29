Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: "Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemiz, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanmıştır. Böylelikle 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihimize altın harflerle kazınmıştır. Aziz milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği mücadelede kazandığı zaferlerin son halkası olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız, Cumhuriyet'in ilanı yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Bu zafer, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlık uğrunda hiçbir engel tanımadığını ortaya koymuş; milletimizin bütün umutların tükendiği, yokluk ve zor şartlar altındaki bir dönemde dahi mücadeleden asla vazgeçmediğini göstermiştir. Bizler, yüce milletimizin azim ve vatanseverliğiyle dünyadaki birçok mazlum millete örnek teşkil eden şanlı kurtuluş tarihimizin ışığında, aziz milletimizin verdiği büyük bağımsızlık mücadelesini en iyi şekilde anlayarak gençlerimize ve gelecek nesillerimize aktarmakla yükümlüyüz. Bu düşüncenin açtığı yolda, bugün ve gelecekte ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyarak sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da güçlendirmek amacıyla çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz. Bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna canını siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı yolunda fedakarca hizmet eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarının, milletimizin ve Erzurumlu hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı