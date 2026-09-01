En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü

Erzurum'un Tortum ilçesinde şantiye alanına uçarak şarampole yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 arkadaşın acı hikayesi ortaya çıktı. Gençlerin Oltu ilçesindeki bir nişan töreninde kamera ve fotoğraf çekimini tamamladıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Erzurum'da fotoğrafçılıkla uğraşan Ahmet Emin Özçelik (21), Canpolat Kazır (20) ve Yiğit Yalçın (18), 30 Ağustos'ta bir nişan organizasyonunun kamera ve fotoğraf çekimini yapmak üzere Oltu ilçesine gitti. Çekimlerin ardından Ahmet Emin Özçelik yönetimindeki 25 FD 007 plakalı otomobil ile kent merkezine dönmek için yola çıkan genç gruptan, saat 23.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonuna uğradıktan sonra bir daha haber alınamadı.

5 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDILAR

Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda otomobil, Tortum ilçesi Aksukapı köyü yakınlarında yaklaşık 5 metre yükseklikten şantiye alanındaki şarampole devrilmiş halde bulundu. Ekiplerin incelemesinde sürücü Ahmet Emin Özçelik ile Canpolat Kazır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aracın en alt kısmında ağır yaralı olarak bulunan Yiğit Yalçın ise ekiplerin bagaj kısmını kesmesiyle yarım saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Tortum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"ELİNİ TUTTUM, ORADA OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Kazayı haber alıp arama çalışmalarına katılan Yiğit Yalçın'ın dayısı Saffet Uğraş, dehşet anlarını ve yeğenini kurtarma mücadelesini şu sözlerle anlattı: "Oltu’daki nişan çekiminden dönerken yeğenim ve arkadaşlarından haber alınamıyor. En son Oltu'daki bir petrolde görüntüleri var. Sabaha yakın çocuklara ulaşılamadığına dair haber gelince aracımla o tarafa gittim. Saat 04.00 sıralarında AFAD'la birlikte yoldan şarampole yuvarlanmış olduklarını gördük. Arabadan önce sürücü, sonra diğer arkadaşı çıkarıldı. İkisi hayatını kaybetmişti. Yeğenim Yiğit en alttaydı. Sesimi duyunca canlandı. Elini tuttum, orada olduğumu söyledim. Otomobilin bagajını keserek onu yarım saat uğraştan sonra çıkardık. Hastaneye götürürken nabzı düşen yeğenim, bir saatlik müdahaleye rağmen rahmetli oldu."

MUSALLADA YAN YANA VEDA

Hayatını kaybeden 3 genç için Erzurum Narmanlı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Siyasetçilerin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende 3 arkadaşın tabutları musalla taşına yan yana konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından gençlerin cenazeleri Asri Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı