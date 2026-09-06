Erzurum'da 'Cuma Buluşmaları' ile Üreticilere Yerinde Destek

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Cuma Buluşmaları" kapsamında sahaya inerek üreticilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Erzurum genelinde yürütülen saha çalışmaları doğrultusunda, tarım ve orman müdürlüğü uzmanları ile yöneticileri üreticileri bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Etkinlik kapsamında ekipler, çiftçilerin tarımsal üretim süreçlerindeki taleplerini ve karşılaştıkları sorunları yerinde dinliyor.

Toplantılarda üreticilere yeni dönemin tarımsal üretim planlaması, güncel tarımsal desteklemeler ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süreçleri hakkında detaylı sunumlar yapılıyor. Üretimin daha planlı ve verimli hale getirilmesi hedeflenen buluşmalarda, devlet desteklerinden azami ölçüde yararlanılması için yapılması gereken işlemler uygulamalı olarak anlatılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirterek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı