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Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı

Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Namazda tekmelediği kedi imamın başına çarptı! Şüpheli gözaltına alındı
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Erzurum'da yatsı namazı sırasında ayaklarının arasına giren kediyi tekmeleyen kişi hakkında savcılık harekete geçti. Tekmenin etkisiyle havalanarak imamın başına çarpan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

  • Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında kediyi tekmeleyen kişi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında başlattığı resen soruşturma sonucu tespit edilerek gözaltına alındı.
  • Namaz sırasında tekme atılan kedi, imamın başına çarparak yere düştü ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Tekmelediği kedi imamın başına çarpan şüphelinin gözaltına alındığı olayda, kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığı açıklandı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından savcılık harekete geçti. Namaz sırasında yanına yaklaşan kediyi tekmeleyen kişi, polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

25 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen olayda, cemaat namaz kıldığı sırada caminin içerisinde dolaşan bir kedi safta bulunan bir kişinin ayaklarının arasına girmeye çalıştı.

TEKMELEDİĞİ KEDİ İMAMIN BAŞINA ÇARPTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kişinin namaz sırasında kediyi bir anda tekmelediği görüldü. Darbenin etkisiyle havalanan kedi, namaz kıldıran imamın başına çarparak yere düştü. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, görüntüler üzerine Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yürütülen çalışmalar sonucunda kediyi tekmeleyen şüphelinin kimliği tespit edildi ve gözaltı işlemi uygulandı.

KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayda tekmelenerek imamın başına çarpan kedinin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Kedide herhangi bir sakatlık bulunmadığı belirtildi.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE VE ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, 'Erzurum'da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği' şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Geçmiş yıllarda Erzurumspor oynayacağı futbol maçında küme düşmemesi için yenmesi veya berabere kalması gerekiyormuş. Maça nefesi kuvvetli Hoca çağırmışlar. 90 dakika dua edeceksin kırma bizi hocam demişler. 0-0 olan maç uzatmalara gitmiş 117 dakikada gol yemişler yenilmişler. Hocam nasıl oldu da yenildik demişler. Hoca da ben 90 dakika dua ettim. uzatmalara karışmam demiş. :)

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

Maun Suresi 4-5. ayetleri : “yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, kıldıkları namazdan gafildirler...”

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