Erzurum, Ağrı ve Kars'ta Yeni Adli Yıl Törenleri

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Erzurum Adliyesi'ndeki Hakan Kılıç Konferans Salonu ve Fuaye Alanı'nda yeni adli??????? yıl için açılış programı düzenlendi.

Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Aydemir Çelik ve Talha Oğuz Orhan, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları ve baro mensupları katıldı.

Yeni adli yılın ülkeye, millete ve hukuk camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Ağrı

Ağrı Adliyesi önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, adaletin mülkün temeli olduğunu, mülkün ise toplum ve devlet olduğunu söyledi.

Adaletle ilgili Ahmed Cevdet Paşa'dan alıntılar yapan Bozkurt, "Adalet Bakanlığımızın girişimleriyle birçok konuda yenilikler oldu. Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerine ulaşımı noktasında dijital hizmetlerin hayata geçirilmesi, daha etkin bir hukuk sisteminin sunulması ve yargı süreçlerinin hızlandırılması gibi birçok adımlar atıldı." diye konuştu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yusufoğlu ise adalet çalışanları olarak adaletin, toplumun huzur ve güveninin en güçlü teminatı olduğunun bilincinde olduklarını anlattı.

Kendilerine düşen görevin yalnızca hukuku uygulamak değil, vatandaşların adalete olan güvenini temin etmek olduğunu vurgulayan Yusufoğlu, "Bu kadim şehirde adalet hizmetini yürütmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluktur. Kapımızı çalan her vatandaşın şikayetinin altında aslında insan hayatını derinden etkileyen bir durum olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Vatandaşımızın buradan hakkının gözetildiğine dair güven duyarak ayrılması bizler için temel ölçüttür." dedi.

Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Abdurrahim Özen, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Yiğit, Baro Başkanı Serdar Günakın'ın da konuşma yaptığı programa, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Kars

Kars'ta 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Kars Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, törende yaptığı konuşmada, yeni bir adli yıla başlamanın heyecanını, sorumluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kars Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Turan da 1 Eylül 2025 itibarıyla ağır ceza mahkemelerinde toplam 1150 derdest dosya bulunduğunu bildirdi.

Turan, yıl içinde gelen dosyalarla birlikte görülen toplam dosya sayısının 1764'e ulaştığını açıklayarak, ağır ceza mahkemelerinin adli yıl içinde bu dosyaların 1229'unu karara bağladığını, yeni adli yıla girilirken mevcut derdest dosya sayısının 535'e düştüğünü ve ağır ceza mahkemelerindeki mevcut iş yükünün yaklaşık yüzde 53 oranında azaltıldığını aktardı.

Kars İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Akar, Kars Barosu Başkanı Av. Necat Yağcı da birer konuşma yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, burada yaptığı konuşmada, adaletin yalnızca yazılı metinlerden ibaret olmadığını, vicdan, hakikat ve tavizsiz bir hukuk devleti bilinciyle ayakta duran toplumsal bir sözleşme olduğunu bir kez daha idrak ettiklerini anlattı.

Törene, Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Binbaşı Emir Aladağ, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Ceylan, hakimler, savcılar, avukatlar, kurum amirleri ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA