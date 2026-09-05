MHP Erzurum'da Kongre: Yurdagül Güven Tazeledi
MHP Erzurum İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi yapıldı. Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Adem Yurdagül yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrede birlik mesajları verildi, milletvekili Kamil Aydın ve başdanışman Muhammet Hanifi Macit de konuşma yaptı.
MHP Erzurum İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi yapıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrede konuşan MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, birlik mesajları verdi.
Kongrede, divan başkanlığını yapan MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile MHP Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit'de birer konuşma yaptı.
Tek listeyle girilen seçimde Yurdagül, yeniden il başkanlığına seçildi.
Kongreye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, Ülkü Ocakları üyeleri ve partililer katıldı.