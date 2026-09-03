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Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral'den Aziziye'ye saha ziyareti

Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral'den Aziziye'ye saha ziyareti
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Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, göreve başlamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık verdi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, göreve başlamasının ardından saha çalışmalarına ağırlık verdi.

Meral, bu kapsamda Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aziziye Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Merkezde görev yapan sağlık personeliyle bir araya gelen Meral; yürütülen çalışmalar, hizmetlerin işleyişi, başvuru ve hasta yoğunluğu ile vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerini de dinleyen Meral, sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında merkezden hizmet alan vatandaşlarla da sohbet eden İl Sağlık Müdürü Meral, vatandaşların görüşlerini dinleyerek kendileriyle yakından ilgilendi.Saha çalışmalarına önem verdiklerini belirten Meral, amaçlarının sağlık hizmetlerini yerinde takip etmek, ihtiyaçları doğrudan tespit etmek ve Erzurum'da vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak olduğunu ifade etti.

Meral'in önümüzdeki süreçte de sağlık tesislerine yönelik ziyaretlerini ve saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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