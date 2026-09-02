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Erzurum'da 'Can Ebeler' Anne ve Anne Adaylarının Kapısını Çalıyor

Erzurum'da 'Can Ebeler' Anne ve Anne Adaylarının Kapısını Çalıyor
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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve anne adaylarının sağlığını korumak ve bilinçli bir gebelik süreci sağlamak amacıyla yürütülen 'Can Ebeler' projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerde kapı kapı ziyaretler gerçekleştiriyor. Ebeler, tansiyon takibi yapıyor, eğitimler veriyor ve sağlık hizmetini kırsal bölgeler dahil her eve ulaştırıyor.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve anne adaylarının sağlığını korumak, bilinçli bir hamilelik ve lohusalık süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü "Can Ebeler" projesine hız kesmeden devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçelerde kapı kapı gezen ebeler, anne adaylarının tansiyon takibini yapıyor, merak ettikleri soruları yanıtlıyor ve doğru tıbbi bilgiye ulaşmalarını sağlıyor. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında görev yapan "Can Ebeler", zorlu coğrafi şartlara ve mesafelere aldırış etmeden anne ve anne adaylarının kapısını çalıyor. Ziyaretlerde gebelerin rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirilirken, anne sütünün önemi, bebek bakımı, doğru emzirme teknikleri ve gebelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında birebir eğitimler veriliyor.

"Can ebelerimiz, annelerimizin tam da yanı başında"

Yürütülen çalışma hakkında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, projenin anne ve çocuk sağlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Erzurum'un Can Ebeleri yine yollarda, bir annenin, anne adayının kapısını çalıyor. Tansiyonunu ölçüyor, merak ettiklerini cevaplıyor. Can Ebe her buluşmada bir anneye dokunuyor, doğru bilgi onunla size ulaşıyor. Can Ebelerimiz, annelerimizin yanında, tam da yanı başında. Belki de sıradaki kapı sizin."

Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına kadar götüren bu mobil hizmet, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken hamile kadınlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Can Ebelerin, Erzurum genelinde çalınmadık kapı bırakmayacak şekilde ziyaret programlarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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