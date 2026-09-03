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Erzurum'da Mobil KETEM Eylül Ayı Boyunca İlçelerde Ücretsiz Kanser Taraması Yapacak

Erzurum'da Mobil KETEM Eylül Ayı Boyunca İlçelerde Ücretsiz Kanser Taraması Yapacak
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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmek amacıyla "Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)" projesini aralıksız sürdürüyor.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmek amacıyla "Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)" projesini aralıksız sürdürüyor. Mobil KETEM aracı, Eylül ayı boyunca Erzurum'un birçok ilçesini ziyaret ederek vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması hizmeti verecek.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan Eylül 2026 planlama takvimine göre, tam donanımlı Mobil KETEM aracı ilçelere giderek kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik kanser taramaları gerçekleştirecek. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın "Erken teşhis hayat kurtarır" mottosuyla yürüttüğü ücretsiz sağlık taramaları kapsamında, hastaneye gitme imkanı kısıtlı olan kırsaldaki vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor.

Eylül Ayı İlçe Ziyaret Programı Belli Oldu

Mobil KETEM aracının 1-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği yoğun ziyaret programının detayları şu şekilde açıklandı: "Narman: 1 - 2 Eylül, Aşkale: 3 - 4 Eylül, Karaçoban: 7 - 8 Eylül, Şenkaya: 9 - 10 Eylül, Olur: 11 Eylül, Horasan: 14 - 15 - 16 Eylül, Pasinler: 17 - 18 Eylül, Köprüköy: 21 - 22 Eylül, Çat: 23 - 24 Eylül ve Uzundere: 25 Eylül

"Ücretsiz Taramalara Tüm Vatandaşlarımız Davetlidir"

Yetkililer, belirtilen tarihlerde Mobil KETEM aracının ilgili ilçelerde konuşlanarak hizmet vereceğini belirterek, tüm ilçe sakinlerini bu ücretsiz ve hayati önem taşıyan sağlık taramalarından faydalanmaya davet etti. Erken teşhisin kanserle mücadeledeki en güçlü silah olduğunu hatırlatan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, tarama programlarının periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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