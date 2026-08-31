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Oltu'da Otomobil Uçtu: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Oltu'da Otomobil Uçtu: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.

A.E.Ö'nün kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre yükseklikten, yol genişletme çalışması yapılan alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki C.P. ve Y.Y, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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