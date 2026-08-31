Oltu'da Otomobil Uçtu: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.
Erzurum'un Oltu ilçesinde, yol genişletme çalışması yapılan alana düşen otomobildeki 3 kişi öldü.
A.E.Ö'nün kullandığı 25 FD 007 plakalı otomobil, Aksu Mahallesi yakınlarında, yaklaşık 5 metre yükseklikten, yol genişletme çalışması yapılan alana düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki C.P. ve Y.Y, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA