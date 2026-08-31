Balık Adam Gürkan Gürdal Tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasının 5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık, adli kontrol kararlarına itiraz etti.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 5'inci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gürdal, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti.