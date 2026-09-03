Vali Baruş, Şehit Ailesini ve Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti
Vali Aydın Baruş, 1993 yılında şehit edilen Posta Memuru Mesut Arslan'ın eşi Gülümser Arslan'ı ve Kıbrıs Gazisi İsmail Koçak'ı ziyaret etti. Devletin şehit yakınlarının yanında olduğunu vurgulayan Baruş, şehitlerin hatıralarını ve gazilerin fedakarlıklarını yaşatacaklarını belirterek sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.
Vali Aydın Baruş, 1993 yılında Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Şubesi'nde görevi başında şehit edilen Posta Memuru Şehit Mesut Arslan'ın eşi Gülümser Arslan'ı ziyaret etti.
Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti. Vali Aydın Baruş, Kıbrıs Gazisi Sayın İsmail Koçak'ı da ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti.
Şehitlerin aziz hatıralarını ve gazilerin fedakarlıklarını her daim yaşatacaklarını belirten Vali Aydın Baruş, şehit yakınlarına ve gaziye sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı