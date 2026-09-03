Vali Baruş, Şehit Ailesini ve Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, 1993 yılında Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Şubesi'nde görevi başında şehit edilen Posta Memuru Şehit Mesut Arslan'ın eşi Gülümser Arslan'ı ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti. Vali Aydın Baruş, Kıbrıs Gazisi Sayın İsmail Koçak'ı da ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti.

Şehitlerin aziz hatıralarını ve gazilerin fedakarlıklarını her daim yaşatacaklarını belirten Vali Aydın Baruş, şehit yakınlarına ve gaziye sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı