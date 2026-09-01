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Erzurum Şehir Hastanesi'nde Akşam Polikliniği Eylül'de de Devam Ediyor

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Akşam Polikliniği Eylül'de de Devam Ediyor
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Erzurum Şehir Hastanesi, gündüz hastaneye gidemeyen vatandaşlar için başlattığı 'Akşam Polikliniği' uygulamasını Eylül boyunca sürdürüyor. 13 farklı branşta hizmet sunulacak ve mesai saatleri 16:30'da başlayıp akşam 18:30 veya 19:00'a kadar sürecek. Randevular MHRS ve Alo 182 üzerinden alınacak.

Erzurum Şehir Hastanesi, gün içinde hastaneye gidemeyen vatandaşlar için başlattığı "Akşam Polikliniği" uygulamasını Eylül ayında da sürdürüyor.

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde yürütülen mesai dışı poliklinik hizmetleri ile vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

13 Farklı Branşta Gece Mesaisi

Hastaneden yapılan duyuruya göre, Eylül ayı boyunca haftanın belirli günlerinde mesai dışı sağlık hizmeti sunulacak. Akşam polikliniklerinde vatandaşlara hizmet verecek branşlar ise şu şekilde sıralandı:

"Çocuk Alerjisi, Çocuk Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Göz, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye), Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji ve Psikiyatri."

Hizmet Saatleri 16: 30'da Başlıyor

Vatandaşların iş çıkışı ya da uygun zaman dilimlerinde muayene olabilmelerine imkan sağlayan uygulama, haftanın belirli günlerinde 16: 30 - 18: 30 ile 16: 30 - 19: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Randevular MHRS ve Alo 182 Üzerinden Alınacak

Yetkililer, akşam poliklinik hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için mutlaka randevu almaları gerektiği uyarısında bulundu. Sağlık hizmeti almak isteyen hastalar, Bakanlığın MHRS web sitesi uygulaması veya Alo 182 randevu hattı üzerinden mesai dışı çalışma saatlerini seçerek randevularını kolayca oluşturabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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