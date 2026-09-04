Haberler

Vehbi Efendi Camii'nde Mevlid-i Nebi Coşkusu

Vehbi Efendi Camii'nde Mevlid-i Nebi Coşkusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Vehbi Efendi Camii'nde Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okundu. Programa katılan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, cuma sohbeti yapıp namazı kıldırdı ve cemaatle hasbihal ederek Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek ahlakının hayatımıza rehber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Vehbi Efendi Camii'nde bir program gerçekleştirildi.

Erzurum Ömer Nasuhi B. Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. İsa Onay ve Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe'nin de katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve okunan mevlid-i şerifle devam etti.

Camiyi dolduran cemaatle bir araya gelen İl Müftü Yaşar Çapçı; cuma sohbeti yaptı ve cuma namazını kıldırdı.

Programın sonunda cemaatle hasbihal eden Müftü Yaşar Çapçı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek ahlakının hayatımıza rehber edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Ne yapıyorsun Sane? Aman taraftarlar görmesin
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

Melih Gökçek ifade vermeye sakız çiğneyerek geldi

Adliyeye girişi sırasında herkes görüntüdeki detaya takıldı

20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada

Geldiler, 20 dakikada milyonluk vurgun yapıp gittiler

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet

Rihanna’nın cesur tarzı olay oldu! Barbados’ta dikkat çeken kıyafet
Bilecik'te NATO petrol boru hattını patlattılar! NATO ekipleri bölgeye sevk edildi

NATO petrol boru hattını patlattılar! Yetkililer bölgeye sevk edildi