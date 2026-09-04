Vali Baruş, Kızılay Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti

Vali Aydın Baruş, Türk Kızılay Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti.

Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Türk Kızılay'ın Erzurum'da yürüttüğü çalışmalar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, gönüllülük ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Türk Kızılay Erzurum Şubesi yöneticilerine ve gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı