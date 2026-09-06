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Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Erzurum’un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Dadaşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan direğe ardından tarım aletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç direk yerinden sökülerek devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin tıbbi müdahalesini kabul etmedi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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