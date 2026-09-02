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Horasan Gerek Barajı 255 Milyon TL Yatırımla Erzurum'a Bereket Getirecek

Horasan Gerek Barajı 255 Milyon TL Yatırımla Erzurum'a Bereket Getirecek
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'un Horasan ilçesinde yapılacak Gerek Barajı'nın 255 milyon TL yatırım bedeliyle 4 bin 50 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacağını ve ülke ekonomisine yıllık 68 milyon TL katkı sağlayacağını açıkladı. Projenin bölgedeki tarımsal üretimi artırması ve üreticileri desteklemesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'un Horasan ilçesinde hayata geçirilecek Gerek Barajı'nın 255 milyon TL yatırım bedeliyle bölgenin tarımsal üretimine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum'un tarımsal potansiyelini artıracak yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, 255 milyon TL yatırım bedeliyle Erzurum'a kazandırılacak Horasan Gerek Barajı ile bölgedeki tarım arazilerinin modern sulama sistemlerine kavuşacağını belirtti.

Temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip olacak baraj sayesinde 4 bin 50 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağı bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla tarımsal üretimin artırılması ve bölgedeki üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Horasan Gerek Barajı'nın ülke ekonomisine her yıl 68 milyon lira ilave katkı sağlaması bekleniyor.

"Erzurum'umuza ve üreticilerimize hayırlı olsun"

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Dadaşlar diyarı Erzurum'da topraklar can suyuna, üreticimiz berekete kavuşuyor. 255 milyon TL yatırım bedeliyle Erzurum'a kazandıracağımız Horasan Gerek Barajı ile şehrimizin tarımsal potansiyelini zirveye taşıyacağız. Temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip bu eser sayesinde 4 bin 50 dekar tarım arazisi modern sulama sistemleriyle buluşacak. Ülke ekonomisine her yıl 68 milyon lira ilave katkı sağlayacak proje, bölgemize, Erzurum'umuza ve üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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