Oltu'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde köprünün yanındaki boşluğa devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde köprünün yanındaki boşluğa devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Erzurum-Ardahan kara yolunun Aşağı Kumlu mevkisinde M.B. (64) idaresindeki 25 AEC 425 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarında bulunan boşluğa devrildi.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda trafik akışı yeniden normale döndü.