Haberler

Erzurum'da Camide Kediye Tekme Atan Şahıs Gözaltına Alındı

Erzurum'da Camide Kediye Tekme Atan Şahıs Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan Adalar Camii’nde namaz sırasında bir kedinin tekmelenmesine ilişkin görüntülerin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Adalar Camii'nde namaz sırasında bir kedinin tekmelenmesine ilişkin görüntülerin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Görüntülerde kediyi tekmeleyen şahıs tespit edilerek gözaltına alınırken, olayın ardından hayvan severler de kedinin durumunu öğrenmek için camiye geldi.

Şüpheli gözaltına alınmıştı

25 Ağustos 2026 tarihinde Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında yaşanan olayda, cemaatin önünde dolaşan bir kedi, namaz kılan vatandaşlardan birinin ayaklarının arasına girmeye çalıştı. Bu sırada şahsın namaz içerisinde kediyi tekmelemesi, tekmenin etkisiyle havalanan kedinin imamın kafasına çarparak yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay kısa sürede büyük tepki topladı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılırken, yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından hayvan severler de kedinin durumunu öğrenmek ve kendisini bulmak için Adalar Camii'nin bahçesinde ve çevresinde arama yaptı.

"Gerçekten üzücü bir olay"

Olay sonrası Adalar Camii'ne kediyi aramaya gelen hayvan sever Günay Şengüllendi, "Sosyal medyada bu haberi gördüğüm zaman çok üzüldüm. Yani bir hayvan sever olarak şehrimin bu tür haberlerle anılması gerçekten beni üzdü. Bizim dinimiz yerdeki ve gökteki tüm canlılara merhamet etmeyi emreden bir din. Peygamber Efendimiz de kedisi hırkasının üzerine yattığı için onu uyandırmayıp hırkasını kesen bir peygamberken, insanların hayvanlara bu şekilde acımasızca davranışları gerçekten hepimizi üzüyor. Ben tüm insanlara merhamet diliyorum, kalplerine Allah'tan sevgi ve merhamet vermesini diliyorum. Haberi görünce geldik, kediyi bir arayalım, bakalım durumu nasıl diye bir soralım dedim. Fakat öğrendiğimize göre ayın 25'inde gerçekleşmiş bu olay. Etrafa baktık, soruşturduk, şu an kediyi bulamadık, aramaya devam edeceğiz. Camiler insanları Allah'a yakınlaştıran mekanlar. Namaz, Allah'la kul arasındaki iletişimi sağlayan bir ibadet. Camiye gelip de namaz kılan birisinin namazdayken önünden, önüne gelen bir canlıya, Allah'ın yarattığı bir canlıya tekme atması gerçekten çok üzücü. Yani bunu insan olan yapamaz, Allah'a yönelmiş olan bir insan hiç yapamaz. Gerçekten üzücü bir olay" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'ın Avrupa'daki bu görüntülere yorumu bomba: Mahvolacaklar
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Aracında öylece kalakaldı! Şehrin ortasında korkunç olay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu