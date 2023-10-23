Ekim Haberleri - Ekim Haber - Haberler

Ekim Haberleri
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Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki barış görüşmeleri yeniden başlıyor
CANLI İZLE| Seda Sayan CANLI izle! Seda Sayan Sabahın Sultanı 23 Ekim bölümünü izleme linki!
Emeklilere 5 bin ne zaman verilecek, ayın kaçında? 29 Ekim emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Müge Anlı Canlı izle! 23 Ekim Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın! Müge Anlı 23 Ekim canlı yayın izle!
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi!
Özdebir TYT cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 Ekim TYT Özdebir sonuçları açıklandı mı?
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, partisinin Bitlis İl Kongresi'ne katıldı Açıklaması
Gazze'de hastanelerdeki yakıt sıkıntısı 1100 böbrek hastasının hayatını tehdit ediyor
FIFA Kokartlı Hakem Gamze Durmuş Pakkan UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Görevlendirildi