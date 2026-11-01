Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Gönen'de içme suyu hattı yeniden hasar gördü, BASKİ onarımı sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Gönen'de içme suyu hattı yeniden hasar gördü, BASKİ onarımı sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kuvvetli yağışların ardından içme suyu iletim hattı yeniden hasar gördü, BASKİ onarım çalışmalarını sürdürüyor. Dere geçişindeki hasar nedeniyle müdahale güçleşirken, 31 Ekim 2026'da basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabileceği belirtilmişti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, içme suyu iletim hattında yeniden hasara neden oldu. İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Dumanalan Kaynağı ile Hasanbey Su Deposu arasındaki hatta, dere geçişinde meydana gelen hasar nedeniyle onarım çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede meydana gelen hasar nedeniyle ekipler tarafından onarım çalışması gerçekleştirilmiş ve su iletimi yeniden sağlanmıştı. Ancak bölgede etkili olan kuvvetli yağışların ardından dere yatağındaki su seviyesinin ve akış hızının yükselmesiyle iletim hattı yeniden zarar gördü.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Dere yatağındaki su debisinin yüksek olması, ekiplerin müdahale ve onarım çalışmalarını güçleştiriyor.

BASKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, 31 Ekim 2026 tarihinde özellikle su tüketiminin yoğun olduğu saatlerde basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabileceği belirtilmişti. Ayrıca yüksek kotlarda bulunan abonelere suyun ulaşmasının zaman alabileceği ifade edilmişti.

Ekiplerin, zorlu saha şartlarına rağmen içme suyu iletim hattındaki arızayı gidermek ve Gönen'e yeniden düzenli su akışını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı

Tüneldeki dehşet kamerada! Otomobili önüne katıp yoluna devam etti
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray Güzelyurt'taki 3 katlı yer altı şehri, bölgede tuvaleti olan tek yer altı şehri! Hiç restorasyon görmedi

Bölgedeki hiçbir yer altı şehrinde yok! Burada tuvalet bile var
Seren Serengil zayıflamak uğruna yaşadığı süreci anlattı: 42 kiloya düştüm

Zayıflama sürecini anlattı: 42 kiloya düştüm, boyum kısaldı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı

FBI doğruladı! Milyarlık tarihi vurgunun arkasından bakın kim çıktı
1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar

1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isimler
Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek