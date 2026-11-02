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Kazakistan'da nesli tükenen Turan kaplanı için ikinci Amur kaplanı doğaya salındı

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Kazakistan'da nesli tükenen Turan kaplanı için ikinci Amur kaplanı doğaya salındı Haber Videosunu İzle
Kazakistan'da nesli tükenen Turan kaplanı için ikinci Amur kaplanı doğaya salındı
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Kazakistan'da 31 Ekim'de İle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi'ne Amur isimli erkek kaplan salındı. Bu, 70 yılı aşkın süredir Kazakistan'da görülmeyen Turan kaplanlarının geri kazandırılması programında doğaya salınan ikinci kaplan oldu ve takibi için boynuna uydu tasma takıldı.

Kazakistan'da yaklaşık 70 yıl önce nesli tükenen Turan kaplanların tarihi yaşam alanlarına yeniden kazandırılması programı kapsamında ikinci Amur kaplanı doğaya salındı.

Kazakistan'da bu yılın temmuz ayında ilk dişi Amur kaplanının doğaya bırakıldığı İle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi'ne bir kaplan daha salındı. Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim'de rezerv alanına Amur isimli erkek kaplanın bırakıldığı belirtilerek, "Bu, kaplanların yeniden doğaya kazandırılması programı kapsamında doğal yaşam şartlarına salınan ikinci kaplan oldu. 70 yılı aşkın süredir Kazakistan topraklarında doğal yaşam şartlarında kaplanlar bulunmuyordu. Şimdi doğal ekosistemlerin yeniden canlandırılması için yıllar süren çalışmalar sayesinde bu yırtıcı hayvanlar tarihi yaşam alanına aşamalı olarak geri dönüyor" denildi.

Program kapsamında Rusya'dan Kazakistan'a getirilen kaplanın, doğaya salınmadan önce İle-Balkaş Rezervi'nde özel olarak donatılmış bir adaptasyon alanında uzmanların gözetiminde tutulduğu kaydedilen açıklamada, Amur'un doğaya salınmadan önce gerekli tüm kontrollerden geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Uzmanlar, kaplanın sağlık durumunu, avlanma becerilerini, kendi başına besin elde edebilme yeteneğini ve insan varlığına tepkiyi değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Amur'un doğal yaşam şartlarında yaşamaya hazır olduğu teyit edildi. Takibinin sürdürülmesi amacıyla kaplanın boynuna uydu takip tasması takıldı" denildi.

Rusya'dan 4 kaplan getirilmişti

Kazakistan'ın Balkaş Gölü güneyi ile İli Nehri vadisinde yaşamış ve 20. yüzyılın ortasında nesli tükenmiş Turan kaplanlarının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla 2018 yılında İle-Balkaş Devlet Doğa Rezervi kurulmuştu. Kaplanların besin kaynağını sağlamak amacıyla rezerv alanına geyik, kulan ve diğer toynaklı hayvanlar yerleştirilmiş, bunların sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştı.

Kaplanların yeniden doğaya kazandırılması programı kapsamında Rusya'dan bu yılın mayıs ayında Kazakistan'a 2'si yavru olmak üzere toplam 4 Amur kaplanı getirilmişti. İle-Balkaş Rezervi'ndeki adaptasyon alanına yerleştirilen bu kaplanların ilki temmuzda doğaya salınmıştı.

Orta Asya nehir kıyılarında ve ormanlık alanlarında yaşamış olan Turan kaplanlarının, 20. yüzyılın ortalarında besin tabanının azalması ve kaçak avcılık nedeniyle nesli tükenmişti. Modern genetik araştırmalarının Turan kaplanlarıyla ile Amur kaplanlarının genetik açıdan bir birine yakın olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle Orta Asya'ya kaplanların yeniden kazandırılması amacıyla Amur kaplanların tercih ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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