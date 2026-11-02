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Çanakkale'de jandarma öğrencilere ve 2 bin 300 vatandaşa trafik eğitimi verdi

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Çanakkale'de jandarma öğrencilere ve 2 bin 300 vatandaşa trafik eğitimi verdi
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, trafik bilinci ve kazaların önlenmesi için öğrencilere ve vatandaşlara eğitim düzenledi. Teknopark'ta Çınarlı İlköğretim Okulu öğrencilerine eğitim verilirken, Yenice'deki fuarda 23-25 Ekim'de 2 bin 300 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince trafik bilincinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara yönelik trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik bilincinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara yönelik trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Ekim tarihinde Teknopark Trafik Eğitim Alanı'nda Çınarlı İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Faaliyette öğrencilere; genel trafik kuralları, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve bisiklet kullanımının önemi, 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası, Trafik Jandarması timleri tanıtılarak 25 adet hikaye ve boyama kitabı dağıtıldı.

Vatandaşlara yönelik denetim faaliyetlerinde ise 23-25 Ekim tarihleri arasında Yenice ilçesinde düzenlenen Yenice Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknolojileri Fuarı çerçevesinde Trafik Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince 2 bin 300 vatandaşa yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette vatandaşlara genel trafik kuralları, devrilmeye karşı koruyucu yapıların (ROPS demiri) ve reflektör kullanımının önemi ile 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Trafik Jandarması timleri tanıtılarak fuar ziyaretçilerine; 50 adet üçgen reflektör, 250 adet Jandarma logolu anahtarlık, 500 adet Trafik Jandarması boyama kitabı, 500 adet trafik hikaye kitabı, 150 adet kalemlik, 500 adet el broşürü dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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