İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi ve sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddiada bulundu.

''KABAHAT İSMAİL KARTAL'DA DEĞİLMİŞ''

Fenerbahçeli futbolcuları ağır sözlerle eleştiren İlker Yağcıoğlu, “Kabahat İsmail Kartal'da değilmiş demek ki takımın kapasitesi buymuş. İsmail Kartal'a boş yere o kadar tepki gösterilmiş galiba. Bu oyunculardan birçoğu Fenerbahçe formasını ancak mağazalarda görür. Oradan gidip alıp sırtına giyecek oyuncular Fenerbahçe formasını giyerse böyle olur” dedi.

''31 EKİM 2026 İTİBARIYLA...''

Fenerbahçe'nin bugün itibarıyla şampiyonluk yarışında havlu attığını öne süren ünlü yorumcu, “Bence bitti. 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa havlu attı. Bu kadar da iddialı söylüyorum çünkü liderin 9 puan gerisinde kaldı. Yarın oynanacak maçlardan sonra diğer rakipleri de var. Sadece Galatasaray ile oynamıyor. Hepsini bırak, 9 puan da kapanır 19 puanda kapanır vardı ya Fatih Hoca'nın... Daha 10. haftadasın, önünde 24 maçlık serüven var da bu görüntüyle mi, bu oyunla mı kapanacak?” ifadelerini kullandı.

''ALLAH FENERBAHÇE TARAFTARINA SABIR VERSİN''

Sözlerine devam eden ünlü yorumcu, “Allah Fenerbahçeli taraftarlara sabır versin. İnsanlar psikologluk falan oldu, çıldırmamak elde değil. Nasıl bir kadro planlaması yapılmış ki Fenerbahçe'de! Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum. Başlayan 11'e bakıyorsun forvet arkası Oğuz, İrfan, Kerem, forvet Lukaku. Lukaku hazır değil, eyvallah. Ne zaman hazır olacak Allah bilir, eyvallah. Fena da oynamadı belki ama yine de lig için şu anda fiziksel anlamda hazır olduğunu düşünmüyorum.'' şeklinde konuştu.

''KEREM EFENDİ'YE NE DİYECEKSİN!''

Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alan Yağcıoğlu, ''Oğuz çabalıyor. İyi bir takımda iş yapabilir ama burada Kerem'e ne diyeceksin! Kerem Efendi'ye ne diyeceksin! Bir de cesaretli he! Taraftara el kol hareketi falan da yapıyor. Kerem işini yap sahada. Top oyna top! Senin işin aldığın paranın hakkını vermek. Bir dünya paraya geldin, çok da iyi maaşlar alıyorsunuz karşılığında senin işin protestoyu gördüğün anda taraftara hareket çekmek değil. Gideceksin sahada oyununla, gollerinle, asistlerinle cevap vereceksin. İrfan'a bir bakıyorsun, geçen seneyi Kasımpaşa'da kiralık geçirmiş, bu sene geliyorsun Fenerbahçe'nin 10 numarasını teslim ediyorsun ve diyorsun ki; İrfan bizi kurtar, bu takımın aklı ol! Geç! Sol bek Levent, iyi bir alternatif olur ama hiçbir zaman ilk 11'de sol bek olarak görevlendireceğim bir isim olmaz.'' sözlerini sarf etti.

''5 METRE GERİSİNDEN GELDİ, GOLÜ ATTI''

Savunmadaki eksikliklere de dikkat çeken Yağcıoğlu, ''Herkesin yere göğe sığdıramadığı Skriniar birkaç maçtır gerçek potansiyeli çıktı ortaya. Adam 5 metre gerisinden geldi, geçti, gitti golü attı. İkinci golde de 3 kişinin arasından kafa vurdururken yine Skriniar orada. Ee noldu, Fenerbahçe'nin en büyük transferiydi! Sürekli geri kaça kaça Fenerbahçe'nin oyun boyunu kısaltmasını engelleyen oyunculardan bir tanesi. Kante'ye bir şey demiyorum. Guendouzi belki ikinci golde hata yaptı ama o da elinden geleni yaptı, çabalayanlardan bir tanesiydi fakat bir takım bütünlüğü yok.'' dedi.

“NE YAPACAKSIN BU YEDEK KULÜBESİYLE ALLAH AŞKINA!”

İlker Yağcıoğlu son olarak, ''Yedek kulübesi üzerinden kadro planlamasına bir kez daha vurgu yapan Yağcıoğlu, “Yedek kulübesine bak Allah aşkına; İsmail, Mert Hakan, Yiğit Efe, Mert Müldür, Bartuğ, Mimovic, Nene, Vedat Muriqi. Ne yapacaksın bu yedek kulübesiyle Allah aşkına! Bu yedek kulübesiyle maçı nasıl çevireceksin yahu bana bir söyle! Nasıl bir planlama yaptınız kardeşim siz! Bir tane Vedat Muriqi var.'' değerlendirmesini yaptı.