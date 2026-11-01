Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 109 kişi gözaltına alındı, 40 şüpheli tutuklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve teminine yönelik bir hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi gözaltına alındı, 40 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 85 bin 929 adet sentetik ecza ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve bu suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, 25-31 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 109 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 85 bin 929 adet sentetik ecza, 2 kilogram 965 gram A.M. maddesi, 791 gram esrar, 532 gram kokain, 221 gram bonzai, 57 gram metamfetamin ve 49 adet Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 3 kurusıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ile 159 bin 475 lira paraya el konuldu. Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheliden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı