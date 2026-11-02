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Şanlıurfa'da jandarmanın operasyonunda 46 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Şanlıurfa'da jandarmanın operasyonunda 46 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da jandarmanın 20 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında Viranşehir, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde yürüttüğü kaçakçılık çalışmalarında 46 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ve 70 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen çalışmalarda 46 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara, 70 litre kaçak alkol ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 20 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında Viranşehir, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan denetim ve operasyonlarda 46 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara, 70 litre gümrük kaçağı alkol, 351 adet elektronik sigara, 4 kilogram kaçak çay ve 133 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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