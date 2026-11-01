Metin Öztürk kimdir? Galatasaray'ın ikinci başkanı neden istifa etti?

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Galatasaray'da 2022'den beri ikinci başkanlık koltuğunda oturan Metin Öztürk, pazar günü öğle saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımla görevini bıraktı. İstifa yalnız yönetim kurulunu kapsamıyor: Öztürk, kulübe bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden de çekildi.

Gerekçeyi kendisi yazdı. Kulüpten paylaşımın ardından ayrı bir açıklama gelmedi.

METİN ÖZTÜRK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Metin Öztürk, 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında yaşananlar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Paylaşımında toplantıda yaşananları "fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylem" diye tanımladı ve bunu kabullenmediğini yazdı.

Öztürk, toplantıda kimin ne söylediğini ya da olayın ayrıntılarını paylaşmadı. Kimsenin adını da vermedi.

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk, Galatasaray'ın ikinci başkanlığını yapan iş insanı. Çalışma hayatına gazeteci olarak başladı, sonra kendi şirketlerini kurdu.

Galatasaray'la bağı aileden geliyor. Babası Süleyman Öztürk, Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü 30 yıl yaptı. Metin Öztürk de kürekte elde ettiği başarılar için Galatasaray Onur Madalyası aldı.

METİN ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Metin Öztürk 1961 doğumlu, 65 yaşında.

METİN ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Metin Öztürk, sigorta şirketlerine asistans hizmeti veren Assistline'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Yayıncılık ve reklam alanında da şirketleri var; bunların arasında dergiler ve dijital platformlar bulunuyor.

METİN ÖZTÜRK GALATASARAY'DA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Metin Öztürk, 2015-2018 yıllarında 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin başkanlığını yaptı. Galatasaray Divan Kurulu üyesi.

4 Mayıs 2021'deki seçimde başkanlığa aday oldu ve yarışı üçüncü sırada bitirdi. 2022'de Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından ikinci başkan oldu. Ocak 2025'teki Divan Kurulu toplantısında, hastalığı nedeniyle katılamayan Özbek'in yerine kürsüye o çıktı.

METİN ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Metin Öztürk evli ve üç çocuk babası. İki kızı Galatasaray'ın binicilik şubesinde, oğlu yelken şubesinde lisanslı sporcu olarak yarıştı. Türkiye Kürek Federasyonu'nun eski başkanı Çetin Öztürk, Metin Öztürk'ün kardeşi.