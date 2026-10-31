Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Silüet Operasyonu'nda 17 şüpheli tutuklandı, 977 milyon TL'lik işlem tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silüet Operasyonu'nda 17 şüpheli tutuklandı, 977 milyon TL'lik işlem tespit edildi Haber Videosunu İzle
Silüet Operasyonu'nda 17 şüpheli tutuklandı, 977 milyon TL'lik işlem tespit edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Silüet Operasyonu'nda yakalanan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı. MASAK incelemelerinde 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edilirken, 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsaya el konuldu.

Diyarbakır merkezli 10 ilde internet üzerinden fuhuş faaliyetlerini organize eden şüphelilere yönelik düzenlenen "Silüet Operasyonu"nda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemelerinde 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurarak, sahte kadın profilleri ve eskort ilanları üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi. Kadınları önceden belirlenen adreslere yönlendiren şüphelilerin ulaşım ve organizasyon faaliyetlerinde kiralık araçlar ile ticari taksileri kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümü altında para transferleri yaptıkları ortaya çıkarıldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde organizasyonla bağlantılı 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Sahte profillerin ve karmaşık para transferlerinin ardına gizlenerek izlerini kaybettirebileceklerini düşünen şüphelilerin planları, Diyarbakır polisinin titiz takibiyle bozuldu.

Gizli kalacağını düşündükleri faaliyetler ve finansal bağlantılar "Silüet Operasyonu" ile gün yüzüne çıkarıldı

9 Ekim'de Diyarbakır merkezli olarak İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Silüet Operasyonu'nda 28 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 Ekim'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca

Milyonlar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 hoca
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Fındıkta 'masa başı fiyat' şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma

Fındıkta "masa başı fiyat" şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu

İzleyenleri kahreden görüntü!

Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye artık su stresi altında! 'Sapanca Gölü kötüye giderse Kocaeli ve Sakarya susar'

Türkiye artık su stresi altında! İki şehir için uyarı
Kuşadası'nda elinde 2 bıçakla caddeye çıkan 17 yaşındaki genci polis değil babası durdurdu! O anlar kamerada

Polis havaya ateş açtı, yine durmadı! Bıçakları babası aldı
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
Ukrayna'dan Rusya'ya balonlu İHA saldırısı! Havalimanları felç oldu

Ne olduğu sonradan anlaşıldı: Bir ülkenin hava trafiği kilitlendi
Avcılar'da park yeri kavgasının ardından cip karşı gruptaki 3 kişiye çarptı! 5 şüpheli tutuklandı

Bıçaklı kavganın ardından cip 3 kişiye çarptı! O an kamerada
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir

Gözler Erdoğan'ın vereceği müjdede! Maaşlara 6 ayda bir zam yerine...