Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de jandarma 14 Eylül-26 Ekim'de 92 bin 302 aracı denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekipleri 14 Eylül-26 Ekim'de huzur, okul çevresi ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi için denetim yaptı. Denetimlerde 92 bin 302 araç ile 1480 okul servisi kontrol edildi, 2 bin 852 araca cezai işlem uygulandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde güvenli ortamın korunması ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 14 Eylül-26 Ekim tarihlerinde 10 bin 455 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda 56 bin 155 kişi ile 49 bin 612 sürücünün sorgusu yapıldı.

Toplam 92 bin 302 araç ve 1480 okul servis aracının kontrolünün yapıldığı denetimlerde 761 okul çevresi, 736 park ve bahçe ile 138 internet kafe de kontrol edildi.

Ekipler 2 bin 143 umuma açık yeri denetledi, 2 bin 852 araca cezai işlem uygulandı, hatalı görülen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 33 okulda 35 bahçe görevlisi, 6 okulda ise 5 jandarma personeli görevlendirildi.

Silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve özellikle çocukların silahlara erişiminin önlenmesi amacıyla 23 bin 307 tüfek ruhsatı, 1060 tabanca ruhsatı sahibine SMS ile uyarı mesajı gönderilip denetim kapsamda hazırlanan 3 bin bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde rüzgar terse döndü

Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı

Sen neymişsin be Conceiçao! Adını Google'a yazanlar şoke oldu
3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

3 yaşındaki çocuğuna yaptıkları sonrası anne gözünü cezaevinde açtı
Türk iş insanıyla evli olan Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!

Alina Habba'nın 50 milyon dolarlık anlaşması Trump'ı kızdırdı!
Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı

Başkentte polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
Trabzonspor, Thomas Reis'le ilk 5 maçını kazanıp iç sahada 26 yıl sonra bir ilki başardı

Bu adamı kim durduracak? 26 yıl sonra bir ilki başardı

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşkına döndü
İBB Meclisi'nde dengeler değişecek mi? DEM Parti'den açıklama var

İBB el değiştirecek mi? DEM Parti'den açıklama var