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Likya Yolu'nda 16 gündür aranan Alman turistten acı haber! Cansız bedeni kayalıkta bulundu

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Likya Yolu'nda 16 gündür aranan Alman turistten acı haber! Cansız bedeni kayalıkta bulundu
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Antalya'da Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında 14 Ekim'de yürüyüş yaparken kaybolan 33 yaşındaki Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'nın cansız bedeni, Üçağız Mahallesi yakınlarında yürüyüş güzergahı dışındaki kayalık alanda bulundu. Turistin işletmelerin yönlendirme işaretlerini takip ederek patikadan çıkmış ve kayalıktan düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

  • Antalya'da Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında 14 Ekim'de kaybolan 33 yaşındaki Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'nın cansız bedeni 16 gün sonra bulundu.
  • Newrzella'nın cesedi Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede, yürüyüş güzergahı dışındaki kayalık alanda tespit edildi.
  • Turistin işaretli güzergahtan çıkarak işletmelerin yönlendirme oklarını takip etmiş veya olumsuz hava koşullarında kayalık alandan düşmüş olabileceği değerlendiriliyor; ölüm nedeniyle ilgili adli soruşturma sürüyor.

ANTALYA'da, 14 Ekim'de Likya Yolu'nun Kaş- Demre etabında yürüyüş yaparken kaybolan Alman Friederike Elisabeth Newrzella'nın (33) cansız bedenine ulaşıldı. Kadın turistin cenazesi, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda bulundu.

Likya Yolu'nun Kaş ile Demre ilçeleri arasındaki bölümünde yürüyüş yapan Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'dan 14 Ekim'de haber alınamayınca kayıp ihbarında bulunuldu. Yakınları da sanal medyadaki paylaşımlarında, Newrzella'nın bulunmasını talep etti. Jandarma ve AFAD ekipleri, Newrzella'nın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de katıldığı çalışmalarda, Likya Yolu güzergahı ve çevresindeki arazi tarandı.

16 GÜN SONRA KAYALIK ALANDA BULUNDU

Aramalar sonucunda Friederike Elisabeth Newrzella'nın, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize 700-800 metre mesafede, yürüyüş güzergahı dışında kalan kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Demre Kaymakamı Emin Bağlı, cesedin üzerinden çıkan kimliğin Friederike Elisabeth Newrzella'ya ait olduğunu, ailesine haber verildiğini ancak otopsi işlemleri yapıldıktan sonra kimliğin netleşeceğini açıkladı. Bağlı, ölüm nedeniyle ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İŞLETMELERİN YÖN OKLARINI TAKİP ETMİŞ OLABİLİR

Newrzella'nın işaretli Likya Yolu güzergahının dışına çıkarak farklı bir patikaya yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede, bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşımı sağlamak amacıyla kullandığı yönlendirme okları ve işaretlemelerin bulunduğu, turistin bu işaretleri takip etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Hava şartlarının da olumsuz olduğu bölgede, Alman turistin kayalık alandan düşmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

ne işin var kızım senin oralarda tek başına.? ben şimdi gitsem kamboçyaya orda başıma bi iş gelse kimseyi suçlayamam mallığıma yanarım sadece

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Haber Yorumlarıdogu bulut:

yazık olmuş helgaya

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