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Avcılar'da okul önünde bekçinin veliyi ayağından vurduğu anlar kamerada! Bekçi tutuklandı, 7 suç kaydı olan veliye ev hapsi

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Avcılar'da okul önünde bekçinin veliyi ayağından vurduğu anlar kamerada! Bekçi tutuklandı, 7 suç kaydı olan veliye ev hapsi Haber Videosunu İzle
Avcılar'da okul önünde bekçinin veliyi ayağından vurduğu anlar kamerada! Bekçi tutuklandı, 7 suç kaydı olan veliye ev hapsi
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İstanbul Avcılar'da 30 Ekim sabahı bir ilkokulun önünde iki veli arasında çıkan park yeri tartışmasına müdahale eden mahalle bekçisi, kendisini darbeden veliyi beylik tabancasıyla ayağından vurdu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bekçi tutuklanırken, hafif yaralanan ve 7 suç kaydı bulunduğu öğrenilen veliye ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

  • Avcılar'da 30 Ekim saat 09.15'te bir ilkokul önünde iki veli arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale eden mahalle bekçisi G.Ö., kendisini darbeden veli M.S.'yi ayağından vurdu.
  • Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bekçi G.Ö. tutuklandı, veli M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Avcılar'da okul önünde iki veli arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale eden mahalle bekçisinin, kendisini darbeden veliyi ayağından vurduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 30 Ekim saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Kırım Sokak'taki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu okula getiren 2 veli arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada okul önünde görevli olan mahalle bekçisi G.Ö. tartışmaya müdahale etti.

Saldırgan tavırlarını sürdüren veli M.S.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirmeye çalışan bekçi G.Ö. darbedildi. Bunun üzerine beylik tabancasını çıkaran bekçi, M.S.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Bekçi G.Ö. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Emniyet Müdürü Yılmaz Kahraman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KAVGA ANBEAN KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, okul önündeki kavga ve daha sonra yaşananlar yer aldı.

BEKÇİ TUTUKLANDI, VELİYE EV HAPSİ

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bekçi G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, veli M.S. hakkında 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfoamer sponge:

7 suç kaydı varsa at içeriye ev ne alaka

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Haber YorumlarıErkan Kara:

bence bekçiye verilen ceza haksız bir karar adam hak etmiş

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Haber YorumlarıHakan Öncü:

videodaki o bağıran kadına hurmetlerimi iletirim.

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