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Çorlu'da kurtuluş paneli düzenlendi, Hayrabolu'da 2 bin 58 kişiye yardım yapıldı

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Çorlu'da kurtuluş paneli düzenlendi, Hayrabolu'da 2 bin 58 kişiye yardım yapıldı
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Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen panelde kentin işgal yılları, kurtuluş süreci ve Çorlu Kalesi tarihi ele alındı. Hayrabolu SYDV ekim ayında 2 bin 58 vatandaşa 11 milyon 872 bin lira yardım yaptı.

Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla, kentin milli mücadele süreci ve tarihi mirasına ışık tutan panel düzenlendi.

Çorlu Belediyesi tarafından, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Bilim Konuşmaları-5 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen panel, " Çorlu'nun Kurtuluşu: Çorlu'nun Milli Mücadele Yolculuğu ve Çorlu Kalesi Tarihi" başlığıyla Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde yapıldı.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Nuran Koltuk'un üstlendiği panelde, Doç. Dr. Serhat Foça, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Abdulgani Tarkan ve Doç. Dr. Hasan Demirhan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Çorlu'nun işgal yılları, kurtuluş süreci ve Çorlu Kalesi'nin tarihi geçmişi ele alındı.

Kentin geçmişine ışık tutan tarihi ve kültürel değerlerin farklı yönleriyle değerlendirildiği etkinlikte, Çorlu'nun tarihi hafızasının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Hayrabolu'da 2 bin 58 vatandaşa yardım

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 2 bin 58 vatandaşa yardım yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında ihtiyaç sahiplerine 11 milyon 872 bin lira yardımda bulunuldu.

Yardımlar, eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildi.

Kaynak: AA
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