Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da 46 vatandaşı 37 milyon 906 bin 851 TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da 46 vatandaşı 37 milyon 906 bin 851 TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da 46 vatandaşı 37 milyon 906 bin 851 TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 46 vatandaşı 37 milyon 906 bin 851 TL dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Akçakale'de 28 Ekim'de suçüstü yakalanan şüphelilerin adreslerinde 13 cep telefonu ve 21 adet captagon ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 46 vatandaşı 37 milyon 906 bin 851 TL dolandırmaktan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşları telefon yoluyla dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Akçakale ilçesinde tespit edilen bir adrese 28 Ekim'de operasyon düzenlendi. 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 13 SIM kart ve 1 SIM kart bloğunun yanı sıra 21 adet captagon ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin 27 ilde 46 vatandaşı dolandırarak toplam 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun gözaltına alındı

Diriliş Postası yazarı gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlama
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı

Tümer Metin canlı yayında fena pot kırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşa rağmen rekor geldi! Bakan Ersoy turizmde 65 milyar dolar beklentisini açıkladı

Savaşa rağmen rekor geldi! Bakan Ersoy yıl sonu beklentisini açıkladı
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
48. İstanbul Maratonu start verdi! İşte dereceye girenlere verilecek ödül

Kıtalar adımlarla birleşiyor! İşte dereceye girenlere verilecek ödül
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!

Nişanlısına rest çekti: İmzayı atmazsan beni unut!
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi, 3 yaralı

Zincirleme kazada inanılmaz manzara! Kağıt gibi ezildi
Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından bir istifa daha

Metin Öztürk'ün ardından bir flaş istifa daha