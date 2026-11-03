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Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük

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Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük Haber Videosunu İzle
Şapkalılar'ın para istediği öne sürülen Sütşurup'un kız kardeşinin cipi kundaklandı! Yakalanan 2 şüpheli 18 yaşından küçük
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İstanbul'da 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasası soruşturmasında şüpheli olarak yargılanan iş insanı Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü. Talebin reddedilmesinin ardından 31 Ekim gecesi Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobil ateşe verildi. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansırken, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul'da 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasası soruşturmasında şüpheli olan iş insanı Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü.
  • Talebin reddedilmesinin ardından 31 Ekim saat 02.30 sıralarında Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobil kundaklandı ve kullanılamaz hale geldi.
  • Olayla ilgili yaşları 18'den küçük 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olarak yargılanan iş insanı Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü. Talebin reddedilmesi üzerine Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobil ateşe verildi. Olaya ilişkin yaşı 18'den küçük olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, 'Şapkalılar' olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturmada 'şüpheli' olarak yargılanan iş insanı Cihan Sütşurup'tan para talep ettiği öne sürüldü.

TALEP REDDEDİLİNCE CİP ATEŞE VERİLDİ

Talebin reddedilmesi üzerine, 31 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Cihan Sütşurup'un kız kardeşi Gönül Akan'a ait otomobilin kundaklandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

YAKALANANLAR 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, aracı kundaklayan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla olayı gerçekleştirdiği belirlenen, yaşları 18'den küçük 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin yanına gelen 2 şüphelinin aracı ateşe verdiği görüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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