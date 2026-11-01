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Samsun'da ÜNİLİG Bowling Şampiyonası sona erdi, 12 üniversiteden 60 sporcu yarıştı

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Samsun'da ÜNİLİG Bowling Şampiyonası sona erdi, 12 üniversiteden 60 sporcu yarıştı
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Samsun'da 28-31 Ekim'de düzenlenen ÜNİLİG Bowling Türkiye Şampiyonası, 12 üniversiteden 60 sporcunun katılımıyla sona erdi. OMÜ kadınlarda, Bayburt Üniversitesi erkeklerde birçok kategoride öne çıkarken ev sahibi Bowling Akademi'nin 3 kadın milli sporcusu şampiyonluklar kazandı.

SAMSUN'da, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Samsun Bowling Akademisi'nde 28-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ÜNİLİG Bowling Türkiye Şampiyonası'na 12 üniversiteden 60 sporcu katıldı. 4 gün süren turnuvada sporcular kadınlar ve erkekler tekler, çiftler, üçlüler ve takımlar kategorisinde yarıştı. Şampiyonanın sonunda; tekler kategorisinde kadınlarda ilk üç sırayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sporcuları elde ederken Bayburt Üniversitesi de üçüncülüğü paylaştı. Erkeklerde ise Bayburt Üniversitesi ilk üç sırada yer alırken Hitit Üniversitesi de üçüncülük elde etti. Çiftler kategorisinde kadınlarda birincilik ve ikincilik OMÜ'nün, iki üçüncülük ise Bayburt Üniversitesi'nin oldu. Erkeklerde ilk iki sırayı Bayburt Üniversitesi alırken OMÜ ve Hitit Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı. Üçlüler kategorisinde kadınlarda OMÜ birinci, Bayburt Üniversitesi ikinci, Hitit Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise Bayburt Üniversitesi birinciliği, Hitit Üniversitesi ikinciliği elde ederken OMÜ ve Atatürk Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı. Takımlar kategorisinde kadınlarda OMÜ şampiyon olurken Bayburt Üniversitesi ikinci, Hitit Üniversitesi üçüncü, Atatürk Üniversitesi dördüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise Bayburt Üniversitesi şampiyonluğu kazanırken Hitit Üniversitesi ikinci, OMÜ ve Atatürk Üniversitesi üçüncü oldu.

EV SAHİBİ BOWLİNG AKADEMİ SPORCULARINDAN ÖNEMLİ BAŞARI

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Bowling Akademi'nin 3 kadın milli sporcusu Azra Besler, Gülhanım Birinci ve Yağmur Elif Pehlivan, OMÜ öğrencileri olarak mücadele etti. 3 sporcu, kadınlar tekler kategorisinde ilk üç sırayı elde ederken çiftlerde de birincilik ve ikincilik başarısı gösterdi. Üçlüler ve takımlar kategorilerinde ise şampiyonluğa ulaşarak organizasyona damga vuran isimler arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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