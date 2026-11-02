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Muğla'da Ekim ayında 173 uyuşturucu olayında 8 şüpheli tutuklandı

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Muğla'da Ekim ayında 173 uyuşturucu olayında 8 şüpheli tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 173 olay meydana geldi. Olaylarda 175 şüpheli yakalanırken bunlardan 8'i tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 173 olay meydana geldi. Olaylarla ilgili 175 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ekim ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda; 700 adet sentetik hap, 573 gram skunk, 302 gram kubar esrar, 144 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 20 adet skunk tohumu, 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 175 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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