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Trakya Üniv. paydaşı olduğu Uluslararası Balkan Sempozyumu Saraybosna'da yapıldı

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Trakya Üniv. paydaşı olduğu Uluslararası Balkan Sempozyumu Saraybosna'da yapıldı
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Trakya Üniversitesinin paydaşı olduğu Uluslararası Balkan Sempozyumu, 29-30 Ekim'de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ev sahipliğinde Saraybosna'da düzenlendi. Farklı disiplinlerden akademisyenler sempozyumda bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tartıştı.

Trakya Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı Uluslararası Balkan Sempozyumu, Saraybosna'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Balkan Sempozyumu, 29-30 Ekim'de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ev sahipliğinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi.

Trakya Üniversitesi, farklı akademik birimlerinden katılan öğretim elemanlarıyla sempozyumda temsil edildi.

Balkan coğrafyasının tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyo-politik dinamiklerinin disiplinlerarası yaklaşımlarla ele alındığı sempozyumda, bölgenin zengin kültürel mirası ve güncel meseleleri geçmişten geleceğe uzanan bir perspektifle değerlendirildi.

Farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir araya geldiği sempozyumda, Balkanların geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunularak bölgesel sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Sempozyuma Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve üniversitenin çeşitli birimlerinden öğretim elemanları katıldı.

Kaynak: AA
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