Sevdam Karadeniz final mi yapıyor? Sevdam Karadeniz neden final yapıyor, neden bitiyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NOW ekranlarının yeni sezon dizilerinden Sevdam Karadeniz, kısa ekran macerasını noktalıyor. Yayın hayatına ekim ayında başlayan dizi için alınan erken final kararının ardından izleyiciler, “Sevdam Karadeniz final mi yapıyor?”, “neden final yapıyor?” ve “neden bitiyor?” sorularına yanıt arıyor.
Sevdam Karadeniz, bu akşam, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak 4. bölümüyle final yapıyor. 12 Ekim’de yayın hayatına başlayan dizinin erken final kararında, beklentilerin altında kalan reyting sonuçlarının belirleyici olduğu belirtiliyor. Böylece Trabzon’da çekilen dizinin ekran macerası yalnızca dört bölümle sınırlı kalacak. İşte Sevdam Karadeniz’in final kararına dair bilinenler.
SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Evet. Sevdam Karadeniz, bu akşam yayınlanacak 4. bölümüyle final yapıyor. NOW’ın resmi internet sitesinde dördüncü bölüm, final bölümü olarak duyuruldu. Yapımcı Banu Akdeniz’in sosyal medya paylaşımının ardından dizinin devam edebileceğine yönelik iddialar gündeme gelse de kanalın yayın takviminde final kararı değişmedi.
SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Sevdam Karadeniz’in erken final kararının arkasında düşük reyting sonuçları bulunuyor. Dizi, ilk bölümünde 2,62 reytingle açılış yaparken ikinci bölümünde bir puanı aşan sert bir düşüş yaşayarak 1,58 reytinge geriledi. Üçüncü bölümde ise ABC1 grubunda 1,01 reytingle 27. sırada yer aldı. Yapımın özellikle AB grubunda 1 reytingin altına inmesinin, final kararında belirleyici olduğu belirtiliyor. Kanal ise final kararının gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.
ZORLU PAZARTESİ REKABETİ
Her pazartesi saat 20.00’de NOW’da yayınlanan Sevdam Karadeniz, aynı saatte Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir ve ATV’de yayınlanan Altı Üstü İstanbul gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya kaldı. Dizi, bu zorlu rekabette hedeflenen reyting seviyesine ulaşamadı.
SEVDAM KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevdam Karadeniz’in final bölümü, bu akşam, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Dizinin final bölümünde Kuzey ile Zeyşan arasındaki hesaplaşma ön plana çıkacak. Zeyşan, Bahar’ı da yanına alarak Karadeniz’den ayrılmak için gizli bir plan hazırlayacak.
SEVDAM KARADENİZ’İN KONUSU NE?
Trabzon’da çekilen Sevdam Karadeniz, Karadeniz’in iki köklü ailesi arasındaki kan davasını ve bu çatışmanın gölgesinde filizlenen aşkı konu alıyor. Dizi, Trabzon’un doğal ve kültürel dokusunu da ekrana taşıyordu.
SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce paylaşıyor. İkiliye Şerif Erol ve Ayşegül Günay eşlik ederken, oyuncu kadrosunda Emre Bulut, Mustafa Kırantepe, Berfun Beşel, Selen Özbayrak, Gözde Cığacı, Erman Cihan ve Leya Kırşan da yer alıyor. Mia Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek üstlenirken, senaryosunu Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay kaleme aldı.
BU SEZON ERKEN FİNALLER ART ARDA GELDİ
Televizyon ekranlarında bu sezon erken final kararları birbirini izledi. Sevdam Karadeniz’den önce A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk dizileri için de erken final kararı alınmıştı. Sevdam Karadeniz, bu listeye eklenen son dizi oldu ve dört bölümle sezonun en kısa ömürlü dizileri arasında yer aldı.
SEVDAM KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevdam Karadeniz’in final bölümü bu akşam saat 21.45'te NOW ekranlarında yayınlanacak. NOW’un yayın akışında saat 20.00'de Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi Dokunmayın Şabanıma yer alıyor. Film sonrasında izleyiciler, Sevdam Karadeniz’in veda bölümüyle buluşacak.