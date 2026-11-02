Sevdam Karadeniz final mi yapıyor? Sevdam Karadeniz neden final yapıyor, neden bitiyor?

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Sevdam Karadeniz, bu akşam, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak 4. bölümüyle final yapıyor. 12 Ekim’de yayın hayatına başlayan dizinin erken final kararında, beklentilerin altında kalan reyting sonuçlarının belirleyici olduğu belirtiliyor. Böylece Trabzon’da çekilen dizinin ekran macerası yalnızca dört bölümle sınırlı kalacak. İşte Sevdam Karadeniz’in final kararına dair bilinenler.

SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet. Sevdam Karadeniz, bu akşam yayınlanacak 4. bölümüyle final yapıyor. NOW’ın resmi internet sitesinde dördüncü bölüm, final bölümü olarak duyuruldu. Yapımcı Banu Akdeniz’in sosyal medya paylaşımının ardından dizinin devam edebileceğine yönelik iddialar gündeme gelse de kanalın yayın takviminde final kararı değişmedi.

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sevdam Karadeniz’in erken final kararının arkasında düşük reyting sonuçları bulunuyor. Dizi, ilk bölümünde 2,62 reytingle açılış yaparken ikinci bölümünde bir puanı aşan sert bir düşüş yaşayarak 1,58 reytinge geriledi. Üçüncü bölümde ise ABC1 grubunda 1,01 reytingle 27. sırada yer aldı. Yapımın özellikle AB grubunda 1 reytingin altına inmesinin, final kararında belirleyici olduğu belirtiliyor. Kanal ise final kararının gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

ZORLU PAZARTESİ REKABETİ

Her pazartesi saat 20.00’de NOW’da yayınlanan Sevdam Karadeniz, aynı saatte Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir ve ATV’de yayınlanan Altı Üstü İstanbul gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya kaldı. Dizi, bu zorlu rekabette hedeflenen reyting seviyesine ulaşamadı.